秋田朝日放送 ８日冬型の気圧配置が強まり、秋田県内は吹雪となっているところがあります。湿った雪が積もる中、横手市では朝から道路の除雪作業が行われていました。 発達中の低気圧から伸びる寒冷前線が秋田県内を通過した影響で、７日夜から８日朝にかけて水分を含んだ重い雪が降ったところがあります。 ８日午後３時時点の積雪は、北秋田市阿仁合で９２ｃｍ、仙北市角館で６２ｃｍ、横手市で５６ｃｍなどとなっていま