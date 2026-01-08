秋田朝日放送 サッカーＪ２のブラウブリッツ秋田が２０２６年の活動をスタートさせました。 ブラウブリッツ秋田の選手たちは１カ月以上のオフシーズンを終え、新たなシーズンに向けて今年のチーム練習を再開しました。昨シーズンも秋田で戦った選手、そして今シーズンから新たにチームに加入した選手合わせて２７人が集まり、屋内で下半身や体幹を鍛えました。 ブラウブ