秋田朝日放送 男鹿水族館ＧＡＯで先月＝２０２５年１２月に生まれたホッキョクグマの赤ちゃんの最新映像が届きました。親子で元気に過ごしています。 赤ちゃんは１２月４日に生まれました。生後１カ月を迎えた４日、母親のモモへのエサやりが再開されました。モモは、出産に向けて１１月から暗い出産用の部屋で、飼育員も近寄らず１頭で静かに過ごしていました。 およそ２カ月ぶりの食事は、ホッキョクグマ用のペレットで