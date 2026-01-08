京都市は８日、市内の感染症発生動向調査におけるインフルエンザの定点医療機関当たりの報告数が、第５２週（２５年１２月２２日〜２８日）の時点において「２４．７４」となったと発表した。第４６週（同年１１月１０日から１６日まで）時点の「４０．２６」からは低下したものの、警報レベルの終息基準値である「１０」を超えており、警報レベルの感染状況が続いているとした。また、同市では高齢者インフルエンザ定期予防