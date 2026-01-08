東九州龍谷（2025年12月） 春の高校バレーで女子の大分県代表・東九州龍谷は8日、準々決勝に勝利しベスト4進出を決めました。 東九州龍谷は8日、まずはベスト8進出をかけ3回戦に臨み、奈良代表の奈良文化と対戦。 第1セット序盤からエースの忠願寺や鎌倉の強烈なスパイクなどで得点を重ねます。このセット、6連続ポイントなどで25対11で東龍がとります。 第2セットに入っても東龍の勢いは変わらず、キャプテ