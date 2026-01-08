映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念舞台挨拶に藤岡ファミリー（父・藤岡弘、、長男・藤岡真威人、長女・天翔愛、次女・天翔天音、三女・藤岡舞衣）が特別ゲストとして登場しました。 【写真を見る】【 藤岡弘、】藤岡ファミリー5人でイベント登場！ 舞台出演中の長男・真威人にお弁当を手作り「高校生ぶりで愛を感じた」「アバター」シリーズの第三弾となる最新作『アバター:ファイヤー・アンド・アッシ