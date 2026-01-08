アイドルグループ・SKE48は8日、公式サイトを更新。同日活動自粛が発表されたTeam Eの中坂美祐が3月のライブも不参加になることが発表された。【写真】腹チラコーデで笑顔を見せる中坂美祐サイトでは「SKE48 ミミフィーユ2ndライブ『君を見ていたい』 中坂美祐不参加のお知らせ」と題した文書を発表。「本日ご報告させていただいた通り、中坂美祐が本日より当面の間活動を自粛することに伴いまして、SKE48 ミミフィーユ2ndライ