県内のほとんどの公立小中学校できょう始業式が行われ、3学期がスタートしました。このうち、富山市の奥田北小学校で行われた始業式には児童400人が参加し、高地修校長が「3学期はまとめをする大切な時期。『できた』と思えることを増やしてほしい」と呼びかけました。式のあと、それぞれの教室に戻った児童たちは、初詣など冬休みの思い出を語り合っていました。「お年玉は推しに全部貢いだ！」「うお～」今年、頑張