京都で竹林への落書きが相次いでいます。有名な観光名所・伏見稲荷近くの竹林でも被害が確認され、「許せない」との声も上がっています。京都の観光地「伏見稲荷大社」。有名な「千本鳥居」に通じ、多くの観光客が通る道にある竹林で、今、ある問題が起きています。記者「ご覧ください。こちらには落書きが多く書かれてしまっています」竹に文字や数字が刻まれるなど“落書き”が相次いでいるというのです。記者「こちらの竹には、