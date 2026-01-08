映画「母性って便利な言葉ですね。」の一場面（C）2024BananeiraFilmesブラジルの多様性を描いた7作品を紹介する「ブラジル映画祭＋（プラス）」が、劇場とオンラインのハイブリッド方式で開催される。9〜15日に「ヒューマントラストシネマ渋谷」（東京都渋谷区）で上映し、16日から1カ月間はオンラインで配信。主催する市民団体「s.e.a.」（シー）は「感動を共有し、文化と人々をつなぐ場をつくりたい」と意気込む。リオ