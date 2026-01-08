1月8日深夜より放送されるTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」に出演する榎木淳弥、緒方恵美のオフィシャルインタビューの一部が公開された。 参考：TVアニメ『呪術廻戦』第3期、初回は1時間SPで放送乙骨が虎杖を急襲する先行カットも 集英社『週刊少年ジャンプ』にて2018年3月から2025年9月まで6年半連載された原作のコミック『呪術廻戦』（芥見下々・著）が、全世界シリーズ累計発行部数1億5000万部