山形県内で初めて「宿泊税」の導入を目指す山形市で、導入に向け検討してきた委員会がきょう、市長に報告書を提出しました。 【写真を見る】県内初の「宿泊税」導入を目指す山形市検討委員会が市長に報告書提出今後市議会で審議へ 「宿泊税」は、ホテルや旅館などに宿泊する際、宿泊客が自治体に支払うものです。 山形市では、新たな観光財源の確保などに向け、この「宿泊税」の導入を目指していて、有識者や宿泊施設の関係