諫早市の高校で、茶道部員が生徒や職員にお茶をふるまう新年恒例の「初釜」が開かれました。 華麗な着物を身にまとい丁寧にお茶をたてます。 県立諫早東高校で開かれたのは、新年初めてのお茶会「初釜」です。 生徒たちに日本の伝統文化に触れてもらおうと、3学期の始業式に毎年行われています。 茶道部員が1年間の無病息災などを願いながら、お点前を披露。 生徒と職員あわせて10人が味わいま