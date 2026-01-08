2025年12月25日（木）から2026年1月31日（土）まで、『JAF（一般社団法人日本自動車連盟）札幌支部』と商業施設『ノルベサ』が連携し、『ノルベサ』屋上観覧車『ノリア』の利用料金が200円引になるアプリクーポンが配信されています。 『ノルベサ』は、多くの観光客が訪れる、歓楽街ススキノに立地する複合商業施設。鮮度にこだわった寿司をはじめ、焼肉・ラーメン・和食など数多くの飲食店が軒を連ねるほか、お買い