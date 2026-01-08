サウジアラビアで6日に開幕したサッカーのU-23（23歳以下）アジアカップに関連し、中国メディアの直播吧は7日、出場16チームの市場価値ランキングを取り上げ、「中国は3位で日韓より上だ」と報じた。記事が取り上げたのは、SNSアカウント「ASEAN FOOTBALL」がサッカー情報サイト「トランスファーマルクト」のデータに基づいてランキングしたもの。順位と市場価値は以下の通り。1位 サウジアラビア（920万ユーロ）2位 イラン