新潮社出版部執行役員の中瀬ゆかり氏が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に木曜コメンテーターとして生出演。福井県の杉本達治前知事が送ったセクハラメッセージについて語った。番組では、県の女性職員の告発に基いた特別調査委による調査で、杉本前知事のセクハラが認定されたことを報道。約20年、日常的にセクハラを繰り返し、「ぼくは〇〇ちゃんのお尻から太ももが大好きだから」など、1000通に及ぶテキストメ