大阪府岸和田市で検問中の警察官らに車が突っ込み、ボンネットに乗った警察官が約700メートル先で振り落とされた事件で、警察はきょう、無職の40歳の男を逮捕しました。【映像】暴走車が警官を乗せ暴走（一連の様子）殺人未遂と公務執行妨害の疑いで逮捕されたのは、住居不詳で無職の久保泰範容疑者（40）です。久保容疑者はきのう午後5時半頃、岸和田市宮本町の「岸和田駅前通商店街」で、交通取締りにあたっていた男性警察