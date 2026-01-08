俳優中島歩（37）が8日、都内でテレビ東京系主演ドラマ「俺たちバッドバーバーズ」（9日スタート、金曜深夜0時42分）制作発表会見に出席し、まさかの“流血”ハプニングに苦笑いした。理容室を舞台にした新感覚アクションコメディー。民放初主演に燃える中島は、たっての希望により寸劇仕立てで会見に登場した。セットの壁紙をぶち破り、バディ役の草川拓弥（31）と役になりきって大暴れを繰り広げたが、壁紙で右腕をすりむいてし