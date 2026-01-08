家事の負担軽減のお助けアイテムといえば「ロボット掃除機」。愛用していて「もはや手放せない」という人も、これから購入しようとしている人も多いのではないでしょうか。双子育児に奮闘中の、ESSEonlineライターの谷ノ内真帆子さんも、ロボット掃除機を活用して“家事ラク”を目指すも、実際に使ってみたところ、「まさかの事実」に驚愕したそう。谷ノ内さんが感じた、便利家電と向き合う際の「気づき」について語ります。家づく