誕生日と言ったらケーキのろうそくを消すのが定番ですよね。子どもだけではなく大人もなんだかわくわくするという方もいるのではないでしょうか。今回は、筆者友人が子どもの誕生会に用意したケーキに対するママ友の予想外の反応に距離を置いた出来事についてご紹介いたします。 子どもの誕生日ケーキを手作りしたら……ママ友「冷凍で良くない？」