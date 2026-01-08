寒い時期になると気になる足の冷え。少しでも解消したい時は【3COINS（スリーコインズ）】の「冬アイテム」を取り入れてみては？ 見た目もあたたかみのあるスリッパが登場しており、床の冷たさや、すきま風から守ってくれそうです。今回は冬にこそ履きたくなる可愛いスリッパをご紹介します。 歩くたび跳ねそうな耳付きの「ウサギモチーフスリッパ」 ウサギ風の長耳が付いている、モコモコ感が可愛いスリッパ