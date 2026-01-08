去年12月に就任した福岡高等裁判所の長官が1月8日、会見を開き、デジタル化に取り組むと抱負を述べました。福岡高裁の小林宏司長官（62）は、去年12月11日付で就任しました。宮崎県日向市出身で、東京大学法学部を卒業後、最高裁判所の首席調査官や広島高等裁判所の長官などを歴任しています。小林長官は会見で、福岡高裁が管轄する九州・沖縄8県には、離島も多く含まれている点に触れた上で「デジタル化を通して、管内の隅々まで