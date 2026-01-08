2025年12月19日に公開され、世界中で記録的なヒットを記録している映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』その大ヒットを記念し、2026年1月8日、TOHOシネマズ新宿にて公開記念舞台挨拶が行われました。 映画『アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ』公開記念舞台挨拶 この日登壇したのは、キャメロン監督の“親友”として知られる藤岡弘、さんと、その4きょうだいである天翔愛さん、藤岡真威人さん、