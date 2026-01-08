SEVEN＆EIGHT HOLDINGSから、スマートフォンゲーム『ドット覇道』のiOS先行配信が開始されました。本作は、伝統的な彩墨画の美しさと精密なドット絵を融合させた「彩墨ドット」スタイルが特徴の仙侠RPGです。 SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』 配信開始日：2026年1月8日(木) iOS先行配信プラットフォーム：iOSApp Store：https://dothadou.go.link/9Uo5s公式サイト：https://dot.hadou.78hd.co.jp/ 「彩