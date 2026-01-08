俳優の志田未来、小瀧望、天野優が8日、都内で開催された火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系／毎週火曜22時）制作発表に出席。志田は保育士を演じている小瀧について、小さな女の子たちからのモテっぷりを明かした。【写真】仲良く手をつないで登場した志田未来と“ムスコ”役・天野優本作は、漫画『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』の映像化。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田）の