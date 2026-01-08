レアルとフージャースホールディングスから、江戸時代から残る京都市指定文化財を活用した宿泊施設が登場します。歴史ある「長江家住宅 北棟」が、宿泊施設として2026年1月15日に開業します。 京都市指定文化財「長江家住宅」 開業日：2026年1月15日所在地：京都府京都市下京区綾小路下ル船鉾町394定員数：4名平米数：124平米室数：1室(2階建)アクセス：京都市営地下鉄烏丸線「四条駅」 京都市内において多数