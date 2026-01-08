埼玉県が、メタバース空間「バーチャル埼玉」内にて、県が誇る逸品の魅力を発信するオンラインイベントを開催します。埼玉応援団の島崎 遥香さんをゲストに迎え、狭山茶などをテーマにしたトークショーやバーチャル空間のツアーが実施されます。 埼玉逸品トークショー inバーチャル埼玉 開催日時：2026年1月9日(金曜日)19時〜19時45分頃(アリーナオープン：18時30分)開催場所：「バーチャル埼玉」内アリーナ定員：