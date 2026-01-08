◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝８日、栗東トレセン力強さと軽さ、両方を示した。バルセシート（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父キズナ）は栗東・坂路で単走。スムーズに四肢を回転させながら、俊敏に登坂した。ラストは軽めに気合をつけられ、パワフルな末脚。５６秒５―１２秒１をマークした。松下調教師は「思っていた通りの調教ができた。上がり重点でしっかり動けて