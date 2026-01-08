8人組グループ・timeleszが現在開催中の新体制初ドームツアーを早くも商品化することが決定した。Blu-ray ＆ DVD『We’re timelesz LIVE TOUR 2025-2026 episode 1 FAM DOME』として3月25日に発売する。【写真】早朝に…東京タワーに集合したtimelesz昨年12月26日・27日の京セラドーム大阪から、1月7日・8日、追加公演の2月4日・5日の東京ドーム公演を合わせ全6公演のドームツアーを開催中のtimelesz。同作品は2025年2月5日の