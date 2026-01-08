プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が、プロ野球・読売巨人軍の公式SNSに登場し、話題を集めている。【動画】本田真凜、巨人のSNSに登場BLACKPINKコラボで魅了巨人は、東京ドームで開催される4人組グループ「BLACKPINK」のワールドツアー東京公演（1月16日〜18日）を記念して、コラボグッズを発売。BLACKPINKの象徴的なカラーの黒とピンク、ロゴのほか、「TOKYO」や「GIANTS」を施したアパレルなどが展開されている