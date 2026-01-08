太平洋側では「乾燥注意報」が出されるなど空気が乾燥していて、体調不良に注意が必要ですが、いま「インフルエンザ」に再感染する人が増えているそうです。一体なぜなのでしょうか。8日も多くの人が厚手のコートに身を包んでいました。東京都心では最低気温マイナス0.3℃と、今シーズン3回目の冬日となりました。「肌を刺すような寒さ」「すごく乾燥していて、のどがダメです」最小湿度は29％、連日の寒さと乾燥で気がかりなのが