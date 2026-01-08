大分市教育委員会は８日、市立中学校で生徒が別の生徒に暴行を加える様子とみられる動画がＳＮＳに投稿・拡散されていることを確認し、事実関係の調査を始めたことを明らかにした。９日午後に記者会見を開き、調査の状況を説明する予定。動画は１分間。体操服姿の生徒が廊下のような場所で、別の生徒の頭を蹴ったり、馬乗りになって複数回たたいたりする様子が撮影されている。投稿には、実在する市立中の校名とともに、「無抵