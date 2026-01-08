元SKE48松井珠理奈（28）が8日、インスタグラムを更新。男性5人組グループBOYS AND MEN辻本達規（34）結婚を報告し、感謝を伝えた。松井は「この度辻本達規さんと結婚致しました」と報告。「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と説明。続けて「取材にお越しいただいた