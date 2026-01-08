春の高校バレーは3回戦が行われ、女子の大阪代表・金蘭会は世代ナンバーワンエースが躍動しました。インターハイを制した女子の優勝候補・金蘭会。チームを引っ張るのは、世代ナンバーワンエースと呼ばれるキャプテンの馬場柚希選手（3年）です。スパイクと見せかけ、ふわりと浮かせる技ありのフェイントが決まれば、180cmの長身から繰り出される強烈なスパイクでポイントを奪います。さらに3年間で磨きをかけた鉄壁のブロックで、