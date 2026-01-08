フリーアナウンサーの石井亮次（48）が8日、大阪市内で行われたピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」の2回戦に出場し、突破した。初挑戦の石井アナは昨年11月に1回戦を突破し、2回戦に出場した。普段の仕事の中での身近な出来事を3分間のネタに盛り込み、披露すると、会場からは笑いが起こった。「2回戦の舞台に立てて幸せでした。すごく充実感があります」とホッとした表情を見せた。年末年始は9連休だったが「1回戦は2分、今