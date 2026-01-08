プレミアリーグ第21節はアーセナル対リヴァプールのラストマッチを除いて、全9試合を消化した。2位のマンチェスター・シティ、3位のアストン・ヴィラはともに引き分けとブレーキ。今節でアーセナルがリヴァプールを破れば、勝ち点差は「8」にまで広がる。シティとヴィラがアーセナルを追いかけていたが、ついに両クラブとも勢いがストップした。シティはサンダーランド戦、チェルシー戦、ブライトン戦と直近3ゲームすべて引き分け