マンチェスター・ユナイテッドは5日にルベン・アモリムの解任を決断し、次期指揮官に誰を迎えるかは大きな話題となっている。クラブOBであり、2018年から2021年まで同クラブを指揮したオーレ・グンナー・スールシャール氏の復帰も噂されているなか、ユナイテッドはアモリムを解任した後、1人の名将に接触していたという。それはラツィオやインテルで結果を残し、現在はサウジアラビアのアル・ヒラルで指揮を執るシモーネ・インザー