米米CLUBが、デビュー40周年を記念したライブ映像作品『米米大興行人情紙吹雪 ～踊ってやっておくんなさい～』を2月25日にリリースする。 （関連：石井竜也、レア曲満載のツアーファイナル米米CLUBとは異なる“ROCK一色”のエンターテインメントに） 本作品は、昨年9月から10月にかけて開催したデビュー40周年記念ツアーのファイナル公演（神奈川 ぴあアリーナMM