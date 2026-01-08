プレミアリーグ第21節マンチェスター・シティ対ブライトンの一戦が行われた。日本代表の三笘薫は今季怪我に悩まされ、ベンチ外が続いていたが、このシティ戦では左WGとして先発。対峙するマテウス・ヌネスのミスを見逃さずチャンスを作るなど、存在感を示していた。すると、ビハインドで迎えた60分。左サイドから得意のカットインで右足一閃。ボールはゴール右に吸い込まれ、スコアを1-1とした。三笘のシュートは非常に正確で、名