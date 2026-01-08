日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスの指揮官オリヴァー・グラスナーは注目を集めているイングランド代表DFマーク・グエイの去就について言及した。現行契約が今シーズン限りとなった同選手の去就は夏の移籍市場に続き、1月も注目されており、マンチェスター・シティやリヴァプールとの関係が噂されている。そんななか、0-0に終わったプレミアリーグ第21節のアストン・ヴィラ戦の後、英『Sky Sports』で今冬グエイを失