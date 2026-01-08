インフルエンザの感染者数は2週続けて減少となりましたが、「流行警報」は継続していて6週連続となっています。 県が発表した去年12月22日から1週間の感染症の発生状況によりますと、県内51の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は前の週から1063人減り、1828人となりました。 定点医療機関あたりでは「35.84人」で2週続けて減少していますが、県全域には6週連続で「インフルエンザ流行警報」が発表されていま