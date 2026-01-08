殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(98)が裁判のやり直しを求めている大崎事件で弁護団は鹿児島地方裁判所に5度目となる再審請求を行いました。今回、弁護団は被害者が他殺ではないことを示す医学鑑定など5つの新証拠を提出しました。（詳しくは動画をご覧ください）