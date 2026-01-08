株式会社ＤｅｌｔａＸが運営する塾選びサービス「塾選」は８日までに、「受験当日の朝ごはん」について過去５年以内に大学受験を経験した子どもをもつ保護者（有効回答数１００名）へのアンケート調査結果を公開した。特に人気なのは「お味噌汁やご飯などの和食」で６６％、全体の約３分の２を占めた。次いで「パンなどの洋食」が２５％となった。「いつも通り」「消化」「腹持ち」への配慮が和食人気の理由。余計なプレッシャ