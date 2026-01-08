ピン芸人日本一決定戦「R―1グランプリ2026」の大阪での2回戦が8日に行われたが、結果速報を流したYouTubeでトラブルが発生した。19時ごろをめどに「R―1」の公式チャンネルで動画配信する予定だったが、なかなか始まらず。チャンネルには「とまってます」「結果がわからないです、、」「なんとかして欲しい」などのコメントが寄せられた。会場が地下のホールで行われたため、電波状況が悪かったのが原因の模様。視聴者か