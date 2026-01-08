現金６千円の給付を表明した山梨町長＝８日、葉山町役場葉山町の山梨崇仁町長は８日の年頭会見で、国の重点支援地方交付金を活用して全町民に一律６千円を給付する方針を表明した。２７日の町議会１月臨時会議に提出する関連議案が可決されれば４月の給付を目指す。山梨町長は「物価高はお米に限ったわけでなく、経費面と効率の良い方法を選んだ」と国が推奨する「おこめ券」の配布を見送った理由を述べた。給付総額は約１億９