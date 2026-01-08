【漫画】本編を読む「エス」という言葉をご存じだろうか？ 「シスター」の頭文字から取ったとされており、戦前ごろに日本の女学生たちの間で流行した、文字通り姉妹のように特別親密になった少女同士の関係のことだ。『拝啓、在りし日に咲く花たちへ』（五十嵐 純/KADOKAWA）は、図書館の本に挟まれた一通の手紙から始まる、少女たちの青春と友情の物語である。お嬢様学校に特待生として入学した主人公・かすみは、成績を落とす