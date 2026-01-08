歌手で俳優の福山雅治さん（56）が2026年1月7日、南米・ガラパゴス諸島で撮影した自撮りショットをインスタグラムで公開した。コメント欄では、「素敵すぎます」「下からの角度もカッコイイ」などの声が寄せられている。「ましゃ自撮りありがとう」福山さんは1月4日、自身が出演する自然ドキュメンタリー番組「ホットスポット最後の楽園」（NHK）の最新作が放送されることを受け、「本日からホットスポットの取材現場で撮影し続け