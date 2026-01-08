メ～テレ（名古屋テレビ） 8日正午前、名古屋市千種区の公園で枯れ草などが焼ける不審火がありました。この公園では以前にも不審火が発生しています。 8日午前11時20分ごろ、千種区鍋屋上野町の茶屋ケ坂公園で、草木が燃えているのを近くを通った人が見つけ消防に連絡しました。 消防車など3台が出動し、火は1時間ほどで消し止められましたが、公園内の枯れ草など約500平方メートルが焼けました。 この火事に