メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市営バスの運転士の運転記録を偽って記載したとして、名古屋市交通局が中部運輸局から車両の使用停止などの処分を受けました。 処分の対象となっているのは、名古屋市営バスの緑営業所など7つの営業所です。 中部運輸局によりますと7つの営業所では、運転士の運転記録を偽って日報に記載していました。 月の超過勤務時間が上限を超えた際に、別の月に付け替えて調整するなどの目的