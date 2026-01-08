メ～テレ（名古屋テレビ） 手のひらサイズの小さなドローンを使って公共インフラを点検する実証実験が、愛知県豊田市で行われます。 実証実験は豊田市と、自動車関連企業の「新明工業」が結ぶ連携協定の一環で行われます。 使われるのは大きさが20cm四方ほどのドローン「IBIS2」です。 地下にある人が入れない雨水管の中に「IBIS2」を飛ばし、搭載しているカメラで約40mにわたって雨水管が劣化していな